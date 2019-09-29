شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور أعلى الطريق بميدان لبنان بسبب حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص أعلى الطريق فى ميدان لبنان، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى ميدان لبنان بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.