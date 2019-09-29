شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تحتفى بمرور أربعة أعوام فى خدمة ورعاية الجاليات المصرية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بما حققته من إنجازات فى مجال رعاية الجاليات المصرية فى الخارج والتواصل معهم على كل المستويات، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية،بمناسبة مرور 4 أعوام على إنشائها.

وأكدت وزارة الهجرة، أن الوزارة عادت إلى النور فى سبتمبر 2015 تلبية لنداءات المصريين بالخارج، بهدف تكوين رأى عام وطنى يساند القضايا الوطنية والاستفادة من خبراتهم فى شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم الأم مصر وبينهم وبين بعضهم البعض، فى ضوء السعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح البلاد.

وأوضحت وزارة الهجرة، أنه فى إطار احتفالها بمرور 4 أعوام، تحرص على تسليط الضوء على جهود وزراء الهجرة السابقين فى مصر، تكريمًا لهم وتقديرًا لدورهم العظيم فى مجال الهجرة ورعاية الجاليات المصرية حول العالم.

وتابعت الوزارة أنها حريصة على تكريم أسماء عائلات وزراء الهجرة السابقين، موضحة أن وزارة الهجرة، استمرت فى الحكومة المصرية منذ عام 1982 مع الولاية الأولى لحكومة أحمد فؤاد محى الدين، حتى تم إلغاؤها مع بداية الولاية الثالثة لحكومة عاطف صدقى عام 1993.

وتولى حقيبة الهجرة منذ تلك الحقبة 4 وزراء بارزين، أولهم، ألبرت برسوم سلامة، أول وزير للهجرة، تولى المسئولية عام 1982، فى حكومة أحمد فؤاد محى الدين واستمر حتى عام 1985 مع انتهاء حكومة كمال حسن على.

كما شغل ألبرت برسوم سلامة، منصب وزير دولة لمجلس الشعب 27-3-1973 حتى 19-3-1976، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمتابعة 28-8-1976 حتى 1982، وأخيرا، وزير الدولة للهجرة حتى 1984، وقد عاصر حكم الرؤساء السادات ومبارك.

ومع حكومة رئيس الوزراء الأسبق، على لطفى، جاء وليم نجيب سيفين، ليصبح ثانى وزراء الهجرة، تولى المسئولية مع بداية حقبة حكومة على لطفى، سنة 1985 حتى انتهاء مهامها عام 1986.

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ولد "سيفين" فى 17 أبريل 1929 بمحافظة أسوان، حصل على بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة القاهرة 1951، تدرج فى وظائف وزارة الرى حتى وكيل أول وزارة الرى من 1951-1985، ثم وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج 1985-1986.

يعد وليم، عضوا بلجنة القيم ولجنة العلاقات الخارجية بالفصل التشريعى الحالى بمجلس الشعب، عضو شعبة الموارد المائية التابعة لمجلس بحوث الزراعة والرى بأكاديمية البحث العلمي، عضو مجلس ادارة الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى ومستشار فنى بها، حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1985، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1987.

وخلال وزارة الدكتور عاطف صدقي، جاء ثالث وزراء الهجرة، عادل عبد الشهيد بشاى، والذى تولى وزارة الهجرة فى الولاية الأولى لحكومة عاطف صدقى خلال الفترة من العام 1986 حتى عام 1987.

تخرج عبد الشهيد، فى كلية الحقوق أوائل الأربعينيات، وكان من أمهر المحامين، إلى أن دخل مجلس الشعب عن دائرة شبرا، وتولى حقيبة الهجرة، فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذى منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى؛ لمجهوداته المثمرة فى جميع المجالات السياسية، وخدمته للمصريين بالخارج، ورحل عن الدنيا عام 1991م.

وقبل إلغائها، جاء فؤاد إسكندر نقولا، ليصبح آخر من تولى وزارة الهجرة عام 1987 مع الولاية الثانية لحكومة عاطف صدقى واستمر حتى إلغاء الوزارة عام 1993.

وُلد "إسكندر" عام 1925، وحصل على الدكتوراة فى الإدارة الاقتصادية، وهو آخر وزير دولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج (1987 – 1993).

فى الفترة من1980 إلى 1985 شغل وظيفة وكيل أول وزارة الاقتصاد، وفى عام 1987 عُين وكيلاً لوزارة التخطيط والتعاون الدولى، وبعد عام عُين وزيراً للدولة لشئون الهجرة حتى عام 1993 وكان آخر وزير يتولى مهام تلك الوزارة قبل أن يتم إلغاؤها، وكان يقترح ضرورة فتح ابواب برلمان ليضم ممثلين عن المصريين بالخارج، حتى وفاته الأحد 3 مايو 2015 .