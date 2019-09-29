شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: بدء التسكين بالمدن الجامعية بدمياط غدا الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط، أنه تقرر بدء تسكين المدن الجامعية بكليات الجامعة بدمياط بدءًا من غد الإثنين.

وأوضح راشد فى بيان لجامعة الأزهر اليوم، أنه فى ضوء اجتماع الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه البحرى بطنطا، وهدى فوزى، مدير عام المدن الجامعية بجامعة الأزهر، لبحث انتهاء استعدادات المدن الجامعة لاستقبال الطلاب، فقد تقرر بدء التسكين بالمدن الجامعة بدمياط من صباح غد الاثنين وفق الضوابط المنظمة لذلك بالمدن الجامعية.

ولفت راشد إلى أن رئيس الجامعة قد وجه كافة الإدارات بتيسير إجراءات التسكين على الطلاب والطالبات، والعمل على تهيئة وتزويد المدينة بكافة الأدوات والإمكانيات المتاحة التى تساعد الطلاب على القيام برسالتهم كما ينبغى خلال تواجدهم بالجامعة.

وأكد عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط، أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى حريصة كل الحرص على خدمة وراحة الطلاب والطالبات، وتسعى دائما لكل ما فيه مصلحتهم، مطالبا بضرورة الالتزام بالأوقات المعلنة، والتى روعى فيه التيسير للانتهاء من إجراءات التسكين فى أسرع وقت ممكن.