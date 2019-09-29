شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة ترسل قوافل طبية للقرى والأقسام لعلاج المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الخدمات الطبية بالداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، قافلة طبية، ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار ثلاثة أيام، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى عزبة ميت الأكراد فى المنصورة بمحافظة الدقهلية، والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية.

وأسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبى على 777 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

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وفى ذات السياق، قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية ، حيث أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبى على 600 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم.

جاء ذلك استمراراً لتفعيل مبادرة " كلنا واحد"، من خلال توجيه القوافل الطبية، للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر احتياجاً، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.