شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: أجهزة "تابلت" لفريق "صوتك مسموع" لسرعة حل مشاكل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التنمية المحلية، أنه فى إطار التعاون القائم بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ تم تدعيم فرق مبادرة " صوتك مسموع" بأجهزة "تابلت" جديدة لسرعة التواصل مع الوزارة وتحقيق الأهداف المرجوة وسرعة حل مشاكل المواطنين بما يساعد فى تحقيق رضا المواطنين .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير تلقى تقريراً حول جهود مبادرة " صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين خلال الأسبوعين السابع والأربعين والثامن والأربعين خلال الفترة من 12 سبتمبر 2019 وحتى 25 سبتمبر الجارى، حيث أن عدد الشكاوى الواردة للمبادرة زادت خلال الأسبوعين الـ47 و ال 48 إلى أضعاف العدد بالمقارنة بالأسبوع الـ46 بداية شهر سبتمبر الجارى.

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وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة خلال الأسبوعين الـ47 و48 بلغ 4188 رسالة مقارنة ب1177 رسالة فى الأسبوع الـ46، حيث بلغ عدد الشكاوى خلال الأسبوعين 1082 وتم حل 81 % وجارى حل 202 شكوى، مؤكداً أن عدد شكاوى القمامة بلغ 587 شكوى خلال الأسبوعين وباقى الرسائل مقسمة على الإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية والفساد .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن خدمة "الواتس أب" تلقت خلال الأسبوعين 47 و48، 3668 رسالة مقارنة بوصول 947 رسالة فى الأسبوع الـ46، حيث بلغ عدد الشكاوى المستوفاة فى الأسبوعين 943شكوى وتم الرد على 773شكوى منها وجارى الرد على 171شكوى وبلغ عدد الشكاوى الخاصة بالقمامة 542 شكوى وباقى العدد خاص بمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والفساد والإشغالات .

وشدد على ضرورة تعامل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بكل حسم مع كافة الشكاوى المتعلقة بالتعدى على أراضى الدولة، وتطبيق القانون، والإزالة الفورية لأى مخالفات، فضلاً عن الإهتمام بحل شكاوى المخلفات والقمامة فى الشوارع ،وقدم الوزير الشكر لكافة القائمين والعاملين فى المبادرة بالديوان العام للوزارة والمحافظات للجهود التى قاموا بها خلال الفترة الماضية بما ساهم فى زيادة ثقة المواطنين .