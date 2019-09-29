شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة صلح تنهى نزاع عائلتين فى أوسيم بإشراف مديرية أمن الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرفت مديرية أمن الجيزة، على جلسة صلح بين عائلتين، بمنطقة أوسيم، وسط حضور عدد من القيادات الأمنية، والدينية، والشعبية، وكبار العائلات.

انتهت الجلسة بالصلح بين عائلتى عبد الجواد، وعبد المقصود، فى النزاع القائم بينهما، وتقديم الكفن، وأقر الطرفين بالموافقة على التصالح، وعدم تجدد الخصومة مرة أخرى.

وتابع المقدم مجدى موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، ومعاونه الرائد وليد كمال، تأمين الجلسة، وسط حفاوة من حاضرى الجلسة، بالإجراءات الأمنية.