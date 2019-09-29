شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات لمنظمة خريجى الأزهر بإندونيسيا للتعريف بمنهج الأزهر فى التربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مكتب فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بأندونيسيا – مدينة لومبنج - سلسلة محاضرات في المعاهد والمدارس الدولية للتعريف بمنهج الأزهر الشريف فى التربية، شارك فيها 100 من الشباب والنشء.

حاضر خلالها تلك الدكتور أحمد غزالي السقاف رئيس المكتب والدكتور عبد الملك الغزالي أكدوا من خلالها أهمية تطبيق الفكر والمنهج الأزهرى المعتدل فى حياتنا العملية والعلمية والبعد عن أصحاب الأفكار الهدامة، والتأكيد على أن الفكر الأزهري هو فكر الإسلام الوسطي البعيد عن الغلو والتطرف الذى به تنهض الأمة الإسلامية بعيداً عن دعوى الغلو والتطرف.

فيما نظم فرع المنظمة مكتب سولاويسي الغربية بأندونيسيا، قوافل دعوية شملت العديد من الدروس والندوات والمحاضرات فى إطار التعريف بالدور الوسطي المعتدل للأزهر الشريف ونشر رسالته وذلك بمختلف المساجد بالمنطقة .

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وطالب الدكتور نفيس جوينى رئيس المكتب المشرف على تلك القوافل من الشباب الاقتداء برسول الله فى أخلاقه ومعاملاته والتمسك بسماحة الإسلام فى التعامل مع الأخرين .

شارك فى تلك القوافل أكثر من 150 شخصاً من سيدات ورجال وشباب المنطقة ، تم التركيز فيها على أهمية دعم نشر الفكر والمنهج الأزهرى الوسطي المعتدل، وبيان صحيح الدين وإزالة الصورة المغلوطة عن ديننا الحنيف .