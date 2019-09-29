شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تشهد ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية فى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزارة القوى العاملة ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية التاسع بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة 23 منشأة سياحية بالمحافظة.

وشهد الختام منح الدروع وشهادات التقدير للمنشآت المميزة فى تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بهذه المنشآت، بحضور اللواء نادر العشماوى سكرتير عام المحافظة، محمد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء.

وأكدت الوزارة أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية فى المجتمع، لما لها دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشرى، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.

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وقالت: إن القوى العاملة تعملُ جاهدًة على نشر هذه الثقافة الهامَّة بين أوساطِ المجتمع المصرى، كي تتحول إلى سلوكٍ حياتيّ وواقعٍ مُعاش لكل فرد في بيتهِ وبيئةِ عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هى سلوكٌ لكل فرد يحيا به ويتعايشُ ويتفاعلُ معه.

وأضافت: نسعى كى يكون لدى كل مواطن مصري القدر الكافي والوعي اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على رأس المال البشرى والمادى، فاهتمامنا يتمثل فى الحفاظ على الإنسان والبنيان، باعتبارهما قُطبى العملية الإنتاجية.

وأكدت الوزارة على أن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى عملاقة بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 4 تريليون جنيهًا، لوضع مصر على المسار الصحيح، كى نصل بها إلى مكانتها الكبيرة الرائدة بين مصاف الدول المتقدمة، وخلق مستقبل أكثر إشراقًا ورخاءً لأبنائنا وأحفادنا.