شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث الخطة الاستثمارية لبورسعيد بتكلفة 650 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير التنمية المحلية، محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة، لبحث الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم بحث الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات استثمارية للشباب فى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لتوفير فرص عمل للشباب فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

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وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن اللقاء تابع كافة التكليفات التى وجه بها رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس المحافظين الذى عقد بمقر محافظة بورسعيد الأسبوع الماضى، وأنه ناقش جهود تنفيذ الخطة الاستثمارية والتى تبلغ استثماراتها حوالى 650 مليون جنيه وتتضمن تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والرصف ومياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح أنه تم متابعة ملف تقنين أراضى الدولة وإزالة التعديات المخالفة وإجراءات تنفيذ القانون فى بعض مخالفات البناء وطلاء المبانى تنفيذاً لقانون البناء الموحد وبما يتناسب مع طبيعة المحافظة الساحلية، فضلاً عن تفاصيل منظومة النظافة بالمحافظة والإجراءات التى تم إتخاذها للجمع المنزلى وتدوير المخلفات والدفن .

كما تابع وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذى لمنظومة النظافة الحالية بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل فى ضوء جهود الدولة لتحقيق عدالة اجتماعية وخدمة صحية متميزة للمواطنين ، مشيدًا بالجهود التى قامت المحافظة بتنفيذها فيما يتعلق بقطاع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى بأن يشعر المواطن بالمحافظة بتحسن ملحوظ فى مستوى جميع الخدمات، خاصة النظافة.