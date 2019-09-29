شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين ميناء الإسكندرية وبنك مصر لتحصيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزارة النقل توقيع بروتوكول تعاون بين ميناء الإسكندرية وبنك مصر بشأن تحصيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة، حيث وقع عن هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة وعن بنك مصر حسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن توقيع البرتوكول يأتى بهدف قيام البنك بتوفير أحدث الطرازات من نقاط البيع الإلكترونية POS التى تتميز بالسرعة الفائقة فى حمل البيانات التى تعمل بنظام GPRS لـ 35 ماكينة بنظام 2 خط ، وكذلك قبول جميع أنواع البطاقات الإلكترونية الموجودة فى جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن البروتوكول ينص أيضا على قيام البنك بتدريب العاملين بالهيئة على كيفية إستخدام الآلات علاوة على توفير مستلزمات التشغيل والصيانة الدورية اللازمة، وكذلك قيام بنك مصر بتخصيص أحد مسؤلي التسويق بالبنك لمتابعة الحسابات وحل جميع المشكلات بما يضمن تحقيق أعلي مستويات الخدمة علي مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى أسلوب التحصيل من خلال قطاعات التحصيل بالميناء لسداد المدفوعات اليومية وسرعة إنهاء الإجراءات المالية للعميل.

وكان وفد من الوزارة قد بدأ جولته في ميناء الاسكندرية بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع الادارات بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، مشيرا إلى الدور الكبير الذى تقوم به الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية فى تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية وهو الأمر الذى يتطلب العمل على مدار الساعة وتقديم خدمة مميزة تليق بمكانة مصر الدولية والعالمية.

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كما تابعت الوزارة مشروع رصيف 3/85 (محطة تداول الأخشاب) حيث تم إنجاز 25 ٪ منها وتم صب الكتل الخرسانية و تكريك المرحلة الأولي بطول 120 متر ، و إلقاء طبقة من الرمال النظيفة صالحة للتأسيس بعمق 7 متر ، كما يجري أعمال التكريك إلي المرحلة الثانية لاستكمال باقي الرصيف ، ويجري أيضاً صب الكتل الخرسانية لحائط الرصيف مشيرا الى أنه سوف يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في يونيه 2020

جدير بالذكر أن رصيف 3/85 يبلغ طوله 400 متر ، ويصل عمقه الي 14.5 متر و تبلغ تكلفته 382 مليون جنيه ، والرصيف مخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وبه ساحة خلفية مساحاتها 40 ألف متر مسطح .

وفي ختام الجولة شاهد وفد الوزارة عرض تقديمي عن مراحل مشروع رصيف 3/85 وعما تم انجازه خلال الفترة الماضية ومعدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء حيث وجه بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للإنتها من كل مشروع وموافاته بتقارير اسبوعية عن معدلات التنفيذ مشيرا الى الاهمية الكبيرة لميناء الاسكندرية فى حركة التجارة بمصر.