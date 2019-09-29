شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "الفنجرى" البحثية حول المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة القاهرة أسماء الفائزين فى مسابقة "وقف الفنجرى" لدراسات وبحوث خدمة المجتمع لعام 2018 حول "المشروعات الصغيرة.. الفكرة وآلية التنفيذ"، بعد انتهاء لجان التحكيم من تقييم البحوث التى تقدم بها 20 باحثا من مختلف الجهات.

ففي الجوائز الأصلية فاز بالجائزة الأولى وقيمتها 25 ألف جنيه مرفت صدقى عبد الوهاب، الباحثة بمركز البحوث الزراعية، وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها 15 ألف جنيه مناصفة كل من الدكتور علي زين العابدين قاسم المدرس بمعهد التخطيط القومي والدكتورة نهلة أبو العز الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها 10 آلاف جنيه أحمد محيى خلف صقر، المدرس بكلية الآداب جامعة المنيا.

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وفى جوائز مسابقة وقف الفنجري التشجيعية وقيمة كل منها 2000 جنيه، فاز بالجائزة الأولى أشرف فتحي محمود الجندي خطيب بوزارة الأوقاف، وفار بالجائزة الثانية ضياء الحق نبيل حسن مدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وفاز بالجائزة الثالثة ايمان الأمير شاهين باحثة بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية موضوع المسابقة "المشروعات الصغيرة.. وآلية التنفيذ" فى ظل اقتصاد السوق الحر واهتمام الدولة في الآونة الأخيرة بالمشروعات الصغيرة للمساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، والتي تمثل قاطرة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومى، من خلال مساعدة الشباب بصورة غير نمطية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وخلق التفكير الابتكاري لديهم في الحصول على فرصة عمل وانشاء مشروعات ذاتية تماشيًا مع سوق العمل، ودعم مجال ريادة الأعمال. وأضاف، أن نجاح المشروعات الصغيرة يُقاس بالعائد منه على الاقتصاد القومى، مؤكدًا ضرورة أن تعمل الجامعة بجانب مؤسسات الدولة للمساهمة في استراتيجية التنمية المستدامة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المسابقة البحثية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع من خلال الوقف الخيرى للراحل المستشار محمد شوقى الفنجرى سنوياً منذ عام 2005 تهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية فى مختلف المجالات منها التعليم والصحة والبطالة والمياه والطاقة وتطوير العشوائيات، فى محاولة للتصدى لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية فى المجتمع المصرى، وهى مسابقة مفتوحة ومتاحة أمام جميع الباحثين فى مختلف الجهات.