أخبار مصر | وزارة الهجرة تحتفي بوزرائها السابقين وتكرم عائلاتهم

تحتفل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بما حققته من إنجازات في مجال رعاية الجاليات المصرية في الخارج والتواصل معهم على كافة المستويات وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية، هذا الكيان الذي عاد إلى النور في سبتمبر 2015 تلبية لنداءات المصريين بالخارج، بهدف تكوين رأي عام وطني يساند القضايا الوطنية والاستفادة من خبراتهم في شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم الأم مصر وبينهم وبين بعضهم البعض، وذلك في ضوء السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح البلاد.

وجاء ذلك بمناسبة مرور 4 أعوام على إنشائها.

وفي السياق ذاته، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة أنه في إطار ذلك، كان لزامًا أن نسلط الضوء على جهود وزراء الهجرة السابقين في مصر، تكريمًا لهم وتقديرًا لدورهم العظيم في مجال الهجرة ورعاية الجاليات المصرية حول العالم.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الوزارة حريصة على تكريم أسماء عائلات وزراء الهجرة السابقين؛ موضحة أن وزارة الهجرة، استمرت في الحكومة المصرية منذ عام 1982 مع الولاية الأولى لحكومة أحمد فؤاد محي الدين، حتى تم إلغاؤها مع بداية الولاية الثالثة لحكومة عاطف صدقي عام 1993.

وتولى حقيبة الهجرة منذ تلك الحقبة 4 وزراء بارزين، أولهم، ألبرت برسوم سلامة، أول وزير للهجرة، تولى المسئولية عام 1982، في حكومة أحمد فؤاد محي الدين واستمر حتى عام 1985 مع انتهاء حكومة كمال حسن علي.

كما شغل ألبرت برسوم سلامة، منصب وزير دولة لمجلس الشعب 27-3-1973 حتى 19-3-1976، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمتابعة 28-8-1976 حتى 1982، وأخيرا، وزير الدولة للهجرة حتى 1984، وقد عاصر حكم الرؤساء السادات ومبارك.

Advertisements

ومع حكومة رئيس الوزراء الأسبق، علي لطفي، جاء وليم نجيب سيفين، ليصبح ثاني وزراء الهجرة، تولى المسئولية مع بداية حقبة حكومة علي لطفي، سنة 1985 حتى انتهاء مهامها عام 1986.

ولد "سيفين" في 17 أبريل 1929 بمحافظة أسوان، حصل على بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة القاهرة 1951، تدرج في وظائف وزارة الري حتى وكيل أول وزارة الري من 1951-1985، ثم وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين في الخارج 1985-1986.

يعد وليم، عضوا بلجنة القيم ولجنة العلاقات الخارجية بالفصل التشريعي الحالي بمجلس الشعب، عضو شعبة الموارد المائية التابعة لمجلس بحوث الزراعة والري بأكاديمية البحث العلمي، عضو مجلس ادارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ومستشار فني بها، حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1985، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1987.

وخلال وزارة الدكتور عاطف صدقي، جاء ثالث وزراء الهجرة، عادل عبد الشهيد بشاي، والذي تولى وزارة الهجرة في الولاية الأولى لحكومة عاطف صدقي خلال الفترة من العام 1986 حتى عام 1987.