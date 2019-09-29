أخبار مصر | "الأثار" تكشف عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع بسوهاج أثناء أعمال حفر الصرف الصحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأثار" تكشف عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع بسوهاج أثناء أعمال حفر الصرف الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت حفائر الإنقاذ التي قامت بها بعثة أثرية من وزارة الأثار بمنطقة كوم شقاو، بمدينة طما شمال سوهاج، عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، والتي تم الكشف عن بعض أحجاره في أثناء أعمال الحفر الخاصة بإمداد خطوط للصرف الصحي بالقرية في أوائل سبتمبر2019.

وصرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، موضحاً أنه تم على الفور توقف أعمال الحفر لإمداد مواسير الصرف الصحى فى تلك البقعة وتم تكليف فريق عمل من وزارة الآثار لإجراء حفائر إنقاذ.

وأشار محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر العليا، إلى أن البعثة بدأت أعمالها في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الجدار المكتشف اثناء اعمال مشروع الصرف الصحي، وفى أحد الشوارع الجانبية كشفت البعثة عن الركن الجنوبي الغربي من المعبد وباقي الجدار المتجه من الشمال إلى الجنوب وعليه بقايا مناظر متكررة للمعبود حابي يحمل القرابين برفقته العديد من الحيوانات والطيور المختلفة وإمامه بقايا نصوص تحتوي على اسم الملك بطليموس الرابع.

كما عثرت البعثة أيضاً بالمنتصف على بقايا جدار آخر من الحجر الجيري يتجه إلى الغرب وتغطي أرضيته بلاطات من الحجر الجيري.

جدير بالذكر أن كوم شقاو هي عاصمة الإقليم العاشر من أقاليم مصر العليا، غرب مدينة طما اطلق عليها قديماً اسم واجيت، واقدم ذكر لهذة المدينة كان فى الأسرة الرابعة وكانت معبودتها حتحور (أفروديت عند الإغريق)، ومن هنا أسموها أفروديتوبوليس، أما اسمها القبطي فكان شكو.