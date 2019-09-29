مصر | خلال مداهمات أمنية.. سقوط 33 تاجر مخدرات وضبط 8 أسلحة نارية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. سقوط 33 تاجر مخدرات وضبط 8 أسلحة نارية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 35 متهم، من بينهم 33 اتجار، 2 تعاطي، ضبط بحوزتهم 1780 جرام حشيش، 60 أقراص مخدرة، جرام إستروكس، 66 جرام هيروين، جرام افيون، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط عدد 8 متهمين، 8 دفاع عن النفس، وعثر بحوزتهم على طبنجه عيار 9 مم، 7 فرد خرطوش محلى الصنع، 14 طلقة مختلفة الأعيرة.

وفي السياق ذاته كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق المحافظة، ومداهمة الأوكار الإجرامية، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، فضلا عن ضبط تجار المخدرات ومتعاطيه، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 42 متهم، من بينهم اتجار، وقضايا تعاطي، ضبط بحوزتهم 1895 جرام حشيش، 437 أقراص مخدرة، 1170 جرام إستروكس، 201 جرام هيروين، جرام بانجو، جرام افيون، 50 جرام شادو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط عدد 15 متهما، 5 دفاع عن النفس، وعثر بحوزتهم على طبنجه عيار 9 مم، 10 فرد خرطوش محلى الصنع، بندقة ألية عيار 7،62×39، بندقية خرطوش عيار 12 مم، 23 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.