مصر | خلال حملات تموينية.. ضبط 86 قضية مخالفة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات تموينية.. ضبط 86 قضية مخالفة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط (86) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 25 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 15 إدارة منشأة بدون ترخيص، 22 عدم الإعلان عن اسعار، 12 خبز غير مطابق للمواصفات، 12 بيع بازيد من السعر الرسمي.

ومن ناحية أخرى كانت قد شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة حملات تموينية لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وضبط الأسواق، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (82) قضية تموينية مخالفة تنوعت ما بين ضبط 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 17 إدارة منشأة بدون ترخيص، 11 خبز غير مطابق للمواصفات، 19 عدم الإعلان عن الأسعار، 13 إنتاج خبز ناقص الوزن.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر كانت قد شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، حملات تموينية لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط مسئول شركة لإنتاج مستحضرات التجميل (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (23856) عبوة "مستحضرات تجميل"منتج نهائى" زيوت شعر- كريمات- شامبو - جل" غير مسجلة بوزارة الصحة، وكذا عدد (1221801) عبوة وقطعة "زيوت عطرية- ألوان صناعية - فازلين- بودرة بيضاء- إستيكرات" مستلزمات إنتاج معبئة داخل شكائر وبراميل مجهولة المصدر.

