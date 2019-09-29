مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 50 كرسى – 15 ترابيزة – 3 تروللي– عربة كبدة – 2 ثلاجة – 2 ميزان – 3 شمسية – 3 استاند – 25 أوتاد وسلاسل، وبلغ الإجمالي 104 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 19 حالة اشتباه– 2 مضايقة سائحين – 12 تسول، تنفيذ حكم جزئى –ضبط واحضار، وبلغ الإجمالي 25 قضية جنائية مخالفة.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 55 كرسى –3 أسطوانة غاز – خلاطة- 8 ميزان – 3 برويطة – 5 ثلاجة – 7 شمسية – 3 حلة ونش – 7 فرش خردوات – 2 غرزة شاي- مدرج فاكهة – وبلغ الإجمالي 95 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي، تم تنفيذ حكم جزئى – 6 تسول – 8 حالات اشتباه، وبلغ الإجمالي 15 مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

