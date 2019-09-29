مصر | تحرير 3685 مخالفة مرورية بشوارع وميادين الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 3685 مخالفة مرورية بشوارع وميادين الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميا دين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير ما يقرب من 4 آلاف مخالفة مرورية تنوعت ما بين ضبط 1147 مخالفة انتظار خاطئ، (566) مخالفة متنوعة، ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، (73) دراجه بدون لوحات معدنية، ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة بالرادار، فضلا عن تحرير (7) محالفات حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، الصلاحية الفنية للسيارة، (1792) نـمــوذج 125، (6) عدم استخدام حزام الأمان، (5) زجاج فاميه، (4) حجز توك توك، (30) التصالح الفوري، (3) ملصقات ومتعلقات، مخالفات تقطيع خط السير، (5) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 3685 مخالفة مرورية.

وفي سياق أخر كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (1035) مخالفة انتظار خاطئ، (318) مخالفات متنوعة، ( 5 ) سيارة بدون لوحات معدنية، دراجه بدون لوحات معدنية، ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 12 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (14 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1571 ) نـمــوذج 125، ( 29 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 19 ) زجاج فاميه، ( 2 ) حجز توك توك، ( 5 ) التصالح الفوري، ( 15 ) ملصقات ومتعلقات، ( 21 ) دخان كثيف، ( 10 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 2998 مخالفة مرورية.

