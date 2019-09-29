شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الفيوم الجديدة»: تسليم مدرسة للتعليم الأساسي ومبنى الشهر العقاري بالحي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالوهاب صميدة، القائم بتسيير أعمال رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، تسليم مبنى مدرسة للتعليم الأساسي بمدينة الفيوم الجديدة إلى هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الفيوم، وكذا تسليم مبنى للشهر العقاري بالحي الثاني بمدينة الفيوم الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالوهاب صميدة أنه تم تسليم مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسي بالحي الثاني في حضور مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالفيوم الجديدة، ومسؤولي جهاز المدينة، كما تم تسليم مبنى الشهر العقاري بالمنطقة الصناعية الأولى، لمصلحة الشهر العقاري بمحافظة الفيوم، تمهيداً لتشغيله للتيسير على المستثمرين والمواطنين بالمدينة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في أجهزتها المختلفة، على توفير الخدمات بالمدن الجديدة.