بـ«بروتوكول تعاون» مدينة الشروق تبدأ دخول عصر المدن الرقمية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، توقيع بروتوكول بين جهاز المدينة والشركة المصرية للاتصالات لمد كابلات الألياف الضوئية لتقديم أحدث الخدمات التكنولوجية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن بمدينة الشروق.

وأوضح رئيس المدينة أن مد الكابلات سيتم على مرحلتين، المرحلة الأولى وتشمل شرق المدينة، والمرحلة الثانية وتشمل غرب المدينة، حيث من المقرر أن يتم استكمال باقي قطاعات المدينة خلال العام القادم 2020، وذلك في إطار خطة التطوير والتي ستحقق مردودا إيجابيا لسكان المدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن العميل سيحصل على سرعات غير مسبوقة في الإنترنت، مضيفاً أن أعمال الحفر ستتم بأحدث معدات الحفر بهدف الحفاظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والمرافق العامة والخاصة، ولمراعاة عدم وجود مخلفات كثيفة لأعمال الحفر، لضمان عدم إعاقة سير المركبات، وللحفاظ على السيولة المرورية بشوارع المدينة.

بـ«برتوكول تعاون» مدينة الشروق تبدأ دخول عصر المدن الرقمية

بـ«برتوكول تعاون» مدينة الشروق تبدأ دخول عصر المدن الرقمية

بـ«برتوكول تعاون» مدينة الشروق تبدأ دخول عصر المدن الرقمية