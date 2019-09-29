شكرا لقرائتكم خبر عن "اعرف جامعتك".. أول تطبيق إلكترونى خدمى لطلاب جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن قطاع التعليم و الطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود، أكبر منصة إلكترونية خدمية طلابية تحمل اسم " اعرف جامعتك".

ويهدف التطبيق الإلكترونى المجانى الصادر باللغتين العربية والإنجليزية إلى توفير معلومات شاملة عن كافة الخدمات التى توفرها الجامعة للطلاب سواء كانت خدمات طبية أو تعليمية أو بحثية وغيرها.

كما يقدم التطبيق خدماته الطلاب المصريين والوافدين عن مختلف الكليات والبرامج الجديدة ونظم الدراسة والشهادات و الدرجات العلمية، وكذلك أرقام الخدمات العاجلة وخدمات المدن الجامعية وسبل الإعاشة، بالإضافة إلى منفذ إخبارى يمكن من خلاله متابعة الأحداث اليومية داخل و خارج الحرم الجامعى.

وقالت جامعة عين شمس، إن ذلك يأتى فى إطار حرص جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى على مواكبة النهضة التكنولوجية و تطبيقها بشكل عملى، موضحة أن التطبيق متاح لكافة الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد.