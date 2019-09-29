شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول إصرار الدولة على مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول إصرار الدولة على القضاء على الإرهاب بشتى أنواعه.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان "السيسى: لا يمكن القضاء على الإرهاب دون إرادة شعبية"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن المعركة مع الإرهاب، لم ولن تنته، دون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، مشيرا إلى أنه رغم أن سرطان الإرهاب ما زال يحاول خطف هذا الوطن، إلا أنه صامد.

ونقلت عن الرئيس السيسى قوله عبر حسابه على موقع "تويتر" :"إن الإرهاب الغاشم، نال اليوم عددا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداء لهذا الوطن .. سلام على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم"، معربا عن أمله أن تكون غاية الأمة، القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن.

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ومن جانبها، قالت صحيفة "السياسة"، تحت عنوان (السيسى يؤكد صمود مصر فى مواجهة سرطان الإرهاب)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد صمود مصر فى مواجهة سرطان الإرهاب، الذى يحاول اختطاف الدولة.

ونقلت عن الرئيس السيسى قوله عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى :"إننا نحارب (الإرهاب) بكل ما أوتينا من قوة وإيمان، وإنا لمنتصرون بإذن الله، ثم بفضل جيش مصر القوي، الذى كان ولازال، العقبة التى يتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة".

بدورها، قالت صحيفة "الجريدة"، إن الرئيس السيسى نعى شهداء الجيش، قائلا عبر مواقع التواصل الاجتماعى : "سلام على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عدداً من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداء لهذا الوطن"، مؤكداً استمرار الحرب ضد الإرهاب حتى الانتصار والقضاء عليه.