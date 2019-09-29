شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد مقر جامعة الدلتا التكنولوجية فى قويسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمى، مساء أمس السبت مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا؛ لمتابعة استعدادات الجامعة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات العام الدراسى الجديد، بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتور علوى الخولى رئيس الجامعة، والدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، واللواء ممدوح عامر رئيس المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا.

واستمع الوزير لشرح تفصيلى حول ما تم إنجازه من أعمال وتجهيزات داخل الجامعة، ثم قام سيادته بتفقد منشآت الجامعة الإدارية، وقاعات الدراسة والمبانى التعليمية، ومعامل الحاسب الآلى، بالإضافة إلى صالات الرسم والإلكترونيات، ومعامل الفيزياء، ومبنى العيادة الطبية، ومبانى الورش.

كما تفقد الوزير مبنى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تضم أقسامًا في تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس والأوتوترونكس، وتم تجهيزها وفق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى عن مكونات الكلية، وما تضمه من نظم تعليمية، وكذا كيفية تشغيل بعض الآلات، منها لوحة المحطة البحثية الخاصة بإدارة المصنع الذكي، والدائرة الكهربائية الخاصة بالسيارات والجرار الزراعي، والنموذج التعليمي لمحرك بنزين.

وشدد الوزير على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتجهيز المعامل والورش وقاعات التدريس بكافة ما تحتاجه من أدوات تعليمية حديثة، والإعلان عن الجداول الدراسية، لمساعدة الطلاب على الانتظام في الدراسة، مشيرًا إلى أهمية انضباط أعضاء هيئة التدريس فى الحضور؛ ضمانًا لحسن سير العملية التعليمية.

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وطالب الوزير رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بضرورة التنسيق مع الجامعات الحكومية المحيطة؛ للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها المادية والبشرية، مؤكدًا أهمية دعم الجامعات الحكومية لتجربة الجامعات التكنولوجية الجديدة، بما يسهم فى نجاح هذه الجامعات فى تقديم خريج متميز يناسب متطلبات سوق العمل.

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بالمستوى الراقى لمنشآت الجامعة وتجهيزها بالأجهزة العلمية المتطورة، وأكد أن جامعة الدلتا التكنولوجية تعد الجامعة الثالثة على أرض المحافظة، وتمثل إضافة قوية للتعليم الجامعى التكنولوجى بالمحافظة.

فيما أشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة استقبلت عدد من من خريجى الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويتم تدريبهم وتأهيلهم وفقًا للمهارات التي يتطلبها سوق العمل.

جدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تعد واحدة من ثلات جامعات تكنولوجية تم افتتاحها لأول مرة فى مصر، بهدف مواكبة احتياجات سوق العمل المحلى والعالمى، وإحداث طفرة كبيرة فى مجال التعليم التكنولوجى فى مصر، وتمنح الجامعات التكنولوجية درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالى فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا، والماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا.