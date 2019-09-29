شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. إزاى تعمل تظلم لو أنت مستبعد من بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح باب تقديم التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين، هنقولك تقدم طلبك فين ومين بيتعامل معاه وإيه اللى بيتم من خلال الفيديو التالى:
- قدم التظلم لمكتب التموين اللى فى المنطقة بتاعتك، ومرفق بالمستندات المطلوبة الدالة على صحة البيانات.
- المستندات المطلوبة بتكون على حسب نوع التظلم
- لو مستبعد عشان مرتبك أو معاشك كبير بتجيب بيان مفرادات مرتب من جهة العمل أو التأمينات.
- لو مستبعد عشان عندك سيارة أو أكتر بتجيب شهادة من المرور معتمدة تفيد امتلاكك لسيارة موديلها ايه أو لا تمتلك.
- لو مستبعد عشان استهلاك كهرباء عالى فأنت محتاج بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكك الشهرى.
- لو مستبعد عشان فاتورة محمول عالية فأنت محتاج فواتير معتمدة من شركة المحمول بمعدل استهلاكك الشهرى
- لو مستبعد عشان عندك أرض زراعية بتجيب شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابعة ليك تفيد امتلاكك لأرض مساحتها كام أو لا تمتلك.
- لو مستبعد عشان مصاريف مدارس ولادك عالية محتاج شهادة معتمدة من مدرسة أولادك تفيد بقيمة المصاريف السنوية المدفوعة.
- لو مستبعد عشان جمارك عالية فأنت محتاج شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة .
- لو مستبعد عشان ضرائب عالية فأنت محتاج شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد قيمة الضرائب المدفوعة سنوياً.
- المستندات بيتم إرفاقها بصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها .
- بعد ما يستلم مكتب التموين التظلمات المقدمة من المواطنين بيسجلها على موقع تموين دعم مصر.
- التظلم المسجل بيتم فيه توضيح "الرقم القومى ورقم المحمول، نوع التظلم، رقم البطاقة الذكية".
- بعد ما يسجل مكتب التموين التظلم بيرسل الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديريات التموين ثم يتم إرسالها إلى الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. إزاى تعمل تظلم لو أنت مستبعد من بطاقات التموين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.