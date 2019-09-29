شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. إزاى تعمل تظلم لو أنت مستبعد من بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح باب تقديم التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين، هنقولك تقدم طلبك فين ومين بيتعامل معاه وإيه اللى بيتم من خلال الفيديو التالى:

- قدم التظلم لمكتب التموين اللى فى المنطقة بتاعتك، ومرفق بالمستندات المطلوبة الدالة على صحة البيانات.

- المستندات المطلوبة بتكون على حسب نوع التظلم

- لو مستبعد عشان مرتبك أو معاشك كبير بتجيب بيان مفرادات مرتب من جهة العمل أو التأمينات.

- لو مستبعد عشان عندك سيارة أو أكتر بتجيب شهادة من المرور معتمدة تفيد امتلاكك لسيارة موديلها ايه أو لا تمتلك.

- لو مستبعد عشان استهلاك كهرباء عالى فأنت محتاج بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكك الشهرى.

- لو مستبعد عشان فاتورة محمول عالية فأنت محتاج فواتير معتمدة من شركة المحمول بمعدل استهلاكك الشهرى

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- لو مستبعد عشان عندك أرض زراعية بتجيب شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابعة ليك تفيد امتلاكك لأرض مساحتها كام أو لا تمتلك.

- لو مستبعد عشان مصاريف مدارس ولادك عالية محتاج شهادة معتمدة من مدرسة أولادك تفيد بقيمة المصاريف السنوية المدفوعة.

- لو مستبعد عشان جمارك عالية فأنت محتاج شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة .

- لو مستبعد عشان ضرائب عالية فأنت محتاج شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد قيمة الضرائب المدفوعة سنوياً.

- المستندات بيتم إرفاقها بصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها .

- بعد ما يستلم مكتب التموين التظلمات المقدمة من المواطنين بيسجلها على موقع تموين دعم مصر.

- التظلم المسجل بيتم فيه توضيح "الرقم القومى ورقم المحمول، نوع التظلم، رقم البطاقة الذكية".

- بعد ما يسجل مكتب التموين التظلم بيرسل الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديريات التموين ثم يتم إرسالها إلى الوزارة.