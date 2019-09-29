شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة المكرمة تكشف تفاصيل مقتل الحارس الشخصى لخادم الحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الإعلامى بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه مساء السبت، وعندما كان اللواء بالحرس الملكى عبدالعزيز بن بداح الفغم، فى زيارة لصديقه تركى بن عبدالعزيز السبتى، بمنزله بحى الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل على.

وتابع المتحدث أثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل على) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح نارى وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذى اختبأ بداخله الجانى، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذى اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن الآتى:

1 - مقتل الجانى على يد قوات الأمن.

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2 - استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجانى.

3 - إصابة تركى بن عبدالعزيز السبتى سعودى الجنسية، وجيفرى دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.