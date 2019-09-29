شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خريطة توزيع 302 عيادة ومركز لعلاج الضغط والسكر بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 خريطة وأماكن مراكز علاج الضغط والسكر بالجمهورية بالمجان فى جميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير المعدية.

وقالت الدكتورة ريهام غلاب مستشار وزير الصحة لشئون تعزيز الرعاية الصحية، اليوم، إن المراكز تقدم خدمات فحص السكر والضغط وصرف العلاج للمترددين بالمجان، مؤكدة أن عدد المراكز 302 مركز وعيادة.



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وتابعت مستشار وزير الصحة والسكان، أنه يمكن الإطلاع على أماكن وخريطة توزيع المراكز من خلال موقع 100 مليون صحة على الرابط

http://www.stophcv.eg/page/p/مراكز-علاج-السكر-والضغط

ويشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة قدمت الكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير المعدية مثل الضغط والسكر والسمنة.