الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة "الأحد – الاثنين - الثلاثاء".
وقالت الهئية، إنه يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا".
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:
السواحل الشمالية الغربية 29 22
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 23
الوجه البحري والقاهرة 33 23
جنوب سيناء والغردقة 35 26
شمال الصعيد 34 23
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 25
طقس الاثنين
وعن طقس الاثنين، توقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية حتى الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وجاءت درجات الحرارة كالتالي:
السواحل الشمالية الغربية 29 22
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 23
الوجه البحري والقاهرة 33 23
جنوب سيناء والغردقة 35 25
شمال الصعيد 35 23
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 25
طقس الثلاثاء
وعن طقس الثلاثاء، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وجاءت درجات الحرارة كالتالي:
السواحل الشمالية الغربية 30 22
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 23
الوجه البحري والقاهرة 32 23
جنوب سيناء والغردقة 35 25
شمال الصعيد 33 23
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 38 25
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