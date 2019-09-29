رئيس غرفة شركات السياحة يكشف تفاصيل التأشيرات الخاضعة لبوابة العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، عن التأشيرات الخاضعة للبوابة الإلكترونية المصرية للعمرة والتي تصدر من خلالها، موضحًا أنها تضم تأشيرات "العمرة والحج والسياحة والترفيه والفعالية" لتأكيد سيطرة الدولة على تنظيم رحلاتها بشكل شرعي.

وأوضح "السيسي" في تصريحات صحفية، لمصراوي، أن سفر المصريين للخارج سيكون من خلال القنوات المشروعة والجهات المسموح بها وفقا لرؤية الدولة والقانون الذي أتاح تنظيم الرحلات من خلالها، على أن يتم من خلال البوابة حجز فنادق وتذاكر الطيران للمتوجهين إلى السعودية لحضور مختلف الفاعليات السياحية والترفيهية التي تنظمها المملكة على مدار العام.

وأكد نائب رئيس غرفة الشركات، أن أي نوع من السفر للمصريين سيخضع تحت مظلة البوابة الإلكترونية ما عدا تأشيرات "العمل والزيارة العائلية (الدعوت الخاصة)" وأي تأشيرة ستصدر في مصر تصبح تحت مظلة المنصة المصرية.

ونوه إلى أن تسجيل الشركات السياحية على بوابة العمرة المصرية، وتوثيق عقود الوكالة مع الوكلاء السعوديين أول شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن عدم تحديد أسعار العمرة حتى الآن يرجع إلى عدم اكتمال الضوابط بشكل نهائي نتيجة لعدم استقرار الجانب السعودي حتى الآن خاصة فيما يخص المنصة الإلكتروينة الجديدة.

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من جانبه، قال محمد فاروق، عضو غرفة السياحة، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية، إن تأشيرتي "العمل والزيارة العائلية" خارج المنصة الإلكترونية ويستطيع المواطن من خلالها أداء العمرة أو الحج، مقابل دفع رسوم للسلطات السعودية لمن يرغب في أداء فريضة الحج فقطة، أما إذا أراد عمل عمرة فلا يدفع أي رسوم.

ونوه "فاروق"، في تصريحات لمصراوي، إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء بوابة العمرة، هو تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المصريين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج.

وعن إطلاق السعودية تأشيرة سياحية جديدة لعدد 49 دولة حول العالم، أشاد فاروق بتلك الخطوة، موضحًا أن المملكة تستهداف نحو 30 مليون زائر بحلول 2030، حيث أطلقت السعودية، تأشيرات الجديدة، اعتبارًا من اليوم، وإتاحتها عبر الإنرتنت دون قيود على سفر النساء بمفردهن خلافًا لما كان في الماضي لكن القيود على دخول مكة والمدينة ستبقى، علما بأن القائمة لم تضم أي دولة عربية.

وينطلق موسم العمرة، منتصف شهر نوفمبر القادم، وذلك بعد انتهاء التجهيزات الفنية لبوابة العمرة المصرية، وانتهاء ربطها مع باقي الوزارات والجهات الحكومية ومنافذ الخروج.

يذكر أن الممكلة العربية السعودية، كانت قد ألغت رسوم تكرار العمرة أو الحج البالغة 2000 ريال، ووضعت بدلًا منها رسوما جديدة بمبلغ 300 ريال لاستخراج التأشيرة الواحدة، وحددت رسوم ثلاثة أنواع من التأشيرات، الأولى: تأشيرات عمرة أوسياحة أو أعمال أو أغراض أخرى لمرة واحدة لمدة شهر أو متعددة 3 أشهر بقيمة 300 ريال، والثانية: تأشيرة الحج خلال موسم الحج بقيمة 300 ريال، والثالثة: تأشيرة المرور للزيارة (بـرًا أو بحرًا أو جوًا) ومدتها 96 ساعة بقيمة 300 ريال.