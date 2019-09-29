حدث ليلا| تفاصيل نظام الدراسة بـ"أولى ثانوي".. وترقيات النيابة العامة.. ووفاة حارس الملك سلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

1260 دقيقة أسبوعياً.. ننشر تفاصيل نظام الدراسة والتقييم لـ"أولى ثانوي"

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 191 لسنة 2019، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي العام، للتفاصيل اضغط هنا..

بالأسماء.. ننشر الحركة الداخلية للنيابة العامة على مستوى الجمهورية

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قرارًا بنقل وتعيين لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، لصالح عمل النيابة العامة، للتفاصيل اضغط هنا..

"الشعب لن يسمح بالفوضى مرة أخرى".. برلماني مشيدًا بحشود "المنصة" المؤيدة للدولة

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن حشود المصريين عند "المنصة"، أمس، ردَّت على شائعات وأكاذيب الإخوان وقنواتهم الإعلامية، للتفاصيل اضغط هنا..

غرق 3 أطفال أشقاء في ترعة بسوهاج

لقى 3 أطفال أشقاء مصرعهم غرقا، اليوم الأحد، في ترعة الشيخ امبادر، دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، للتفاصيل اضغط هنا..

مصرع عامل أثناء مشاركته في جلسة صلح بطلق ناري بقنا

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أثناء مشاركته في جلسة صلح بين أبناء عمومته بمركز دشنا في قنا، للتفاصيل اضغط هنا..

الجبير: سياسة استرضاء إيران غذت سلوكها العدائي

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن سياسة استرضاء إيران غذت سلوكها العدائي، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير الخارجية اليمني: الحل يكمن في إلزام الميليشيات بتنفيذ الاتفاقات الأممية

حمّل وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي مجلس الأمن مسئولية إلزام الميليشيات الحوثية الانسحاب من الحديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز توفي حيث نُقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، للتفاصيل اضغط هنا..

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ارتفاع عدد مصابي انفجار بميناء أولسان الكوري الجنوبي إلى 18 شخصا

ارتفع عدد المصابين جراء انفجار وقع أمس في مدينة (أولسان) الساحلية بجنوب شرق كوريا الجنوبية إلى 18 شخصًا، للتفاصيل اضغط هنا..

الآثار: عرض تابوت "نچم عنخ" الثلاثاء المقبل بمتحف الحضارة

كشفت وزارة الآثار عن عرض التابوت الذهبي للكاهن (نچم عنخ) بعد استرداده وعودته إلى أرض الوطن من الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء، المقبل بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للتفاصيل اضغط هنا..

السعودية تؤيد جهود مصر في مكافحة الإرهاب

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، تأييد المملكة للجهود التي تبذلها مصر للقضاء على الإرهاب، وآخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة شمالي سيناء، للتفاصيل اضغط هنا..

انقلاب سيارة أمام وزارة الري بالوراق.. وشهود عيان: "الميكروباص مدمر" - فيديو

شهد طريق كورنيش النيل بمركز الوراق حالة من الزحام المروري، مساء السبت؛ إثر انقلاب سيارة أجرة بكورنيش الوراق، للتفاصيل اضغط هنا..

هيئة الأنفاق: إنشاء 8 كباري علوية بمسار القطار المكهرب

قال المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، إنه يجري البدء في أعمال تنفيذ مشروع القطار المكهرب "السلام – العاصمة الإدارية"، للتفاصيل اضغط هنا..

صحيفة: نتنياهو سيعيد التفويض بتشكيل الحكومة إلى الرئيس ريفلين

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "سيعيد تفويضه" إلى الرئيس رؤوفين ريفلين بعد عدم قدرته على تشكيل الحكومة. للتفاصيل أضغط هنا ...

إيران تقول إنها ترفض "اجتماعا استعراضيا" مع ترامب

قالت إيران اليوم السبت، إنها ترفض "اجتماعا استعراضيا" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشترطة رفع العقوبات الاقتصادية قبل عقد أي اجتماع، للتفاصيل اضغط هنا..

إجلاء 538 راكبًا اثر اندلاع حريق في عبارة يونانية

أجلت السلطات اليونانية 538 راكبًا إثر اندلاع حريق في عبارة يونانية أثناء رحلة من ميناء إيجومينيتسا باليونان إلى مدينة فينسيا الإيطالية، للتفاصيل اضغط هنا..

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرقي إندونيسيا إلى 30 قتيلا

أعلن مسؤولون في إندونيسيا اليوم الأحد أن حصيلة القتلى جراء زلزال بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر الذي ضرب جزر الملوك في شرقي إندونيسيا ارتفعت إلى 30 شخصا، للتفاصيل اضغط هنا..