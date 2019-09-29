"الخليج 365" يكشف تفاصيل أولى جلسات دور الانعقاد الجديد بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

يبدأ مجلس النواب دور انعقاده الخامس بعد غد الثلاثاء حيث من المتوقع أن يعقد عدة جلسات عامة في اليوم الأول؛ للقيام بعدد من الإجراءات والخطوات التنظيمية اللائحية اللازمة في بداية كل دور انعقاد.

قرار رئيس الجمهورية

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المجلس، الثلاثاء، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء أول أكتوبر.

كلمة رئيس المجلس

كما متوقع أن يلقى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، كلمة حول دور المجلس في الفترة الماضية وما عليه من تحديات خلال الفترة المقبلة.

الأمين العام الجديد

أيضا سيعلن رئيس المجلس اسم الأمين العام الجديد خلفًا للمستشار أحمد سعد الدين، الذي تقدم باستقالته مؤخرًا.

ووفق مصادر مطلعة لمصراوي، يأتي اسم المستشار محمود فوزي مستشار رئيس المجلس، أبرز المرشحين لذلك المنصب، خاصة وأنه شارك منذ أيام في اجتماعات أمناء عموم البرلمانات العربية الذي عقد في مقر جامعة الدولة العربية، كما يأتي ضمن قائمة المرشحين لذلك المنصب كل من المستشار أحمد المهدي والمستشار محمد نصير نائبًا الأمين العام للمجلس.

تعديل رغبات الانضمام للجان

كما تتضمن إجراءات الجلسة الأولى للبرلمان بدور الانعقاد الجديد، أولى إجراءات انتخابات اللجان النوعية، وهي دعوة النواب، لتعديل رغبات أنضمامهم إلى اللجان النوعية، بعد رفع الجلسة، والتي تتم من خلال تقدم النواب الراغبين في تعديل عضويتهم من لجنة إلى آخرى، بطلب إلى الأمين العام للمجلس، وذلك قبل أن يتم إعداد القوائم الجديدة للجان استعدادا لإجراء أنتخابات هيئات مكاتبها.

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قوائم اللجان

من المقرر أن تشهد الجلسة الثانية للبرلمان في ذلك اليوم، الإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح باب التقدم للاعتراضات مكتوبة، حال وجود ملاحظات على شكل قوائم اللجان، وحال عدم وجود اعتراضات يعلن رئيس المجلس، قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

أما حال وجود اعتراضات، سيتم فحصها من خلال الأمانة العامة، بعد رفع الجلسة، وانتظار الشكل النهائي للقوائم، قبل الدعوة للانتخابات.

انتخابات اللجان

وعقب ذلك تبدأ إجراءات الانتخابات التي تتم داخل مقر كل لجنة، برئاسة واشراف أكبر الأعضاء سنا، ويتولى أمين السر، أصغر الأعضاء سنًا، من غير المتقدمين للترشح بانتخابات اللجنة.

تزكية

وتتطلب عملية الانتخابات، حضور أغلبية أعضاء اللجنة، كما أنه في حال عدم ترشح نواب بخلاف العدد المطلوب، يتم إعلان فوزهم بالتزكية.

النتيجة النهائية

وعقب الانتهاء من عملية التصويت، وفحص التظلمات المقدمة للامانة العامة بشأنها، يعقد المجلس جلسة أخيرة في ذلك اليوم، يعلن فيها رئيس المجلس النتيجة النهائية لانتخابات اللجان النوعية، داعيًا اللجان في شكلها الجديد بممارسة مهامها من اليوم التالي، وكذلك منوها عن أجندة عمل المجلس في الأيام التالية.

يذكر أن رئيس الجمهورية، دعا، مجلس النواب، لبدء دور إنعقاده الخامس والأخير في الأول من أكتوبر المقبل.