اليوم .. التعريف بثقافة نيجيريا بمكتبة القاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365

تشهد مكتبة القاهرة الكبرى، مساء اليوم الأحد ، رابع لقاءات البرنامج الشهري"إعرف أهلك"، للتعرف على الثقافات الأفريقية المختلفة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والاحتفاء بعام (مصر- أفريقيا). وينظم اللقاء المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالتعاون مع مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والإستراتيجية.

ويقام هذا البرنامج بالتوازى مع الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الصعيد الأفريقي، من أجل مد جسور المحبة والتواصل مع الدول الأفريقية ، وبرعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي خالد جلال.

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ويتضمن اللقاء التعريف بثقافة دولة نيجيريا الشقيقة وما تشهده من تطور وإبداع في شتى المجالات، وذلك بحضور ممثلين من سفارة نيجيريا بالقاهرة وعدد من المهتمين بالشئون الأفريقية من الأشقاء الأفارقة والباحثين والقيادات الثقافية والخبراء.

كما يقام على هامش اللقاء معرض لمنتجات ثقافية من مشغولات يدوية وعروض فنية تمثل ثقافة نيجيريا.

يذكر أن البرنامج عقد حتى الآن 3 لقاءات خلال الأشهر الثلاثة الماضية للتعريف بثقافات دول أفريقية شملت كلا من: إثيوبيا وإريتريا ورواندا.