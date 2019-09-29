أخبار متوقعة اليوم: مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي "مصر الطريق إلى أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

القاهرة.. تنطلق أعمال مؤتمر "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي .. مصر الطريق إلى إفريقيا"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب.

القاهرة .. ينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة ملتقى (إفريقيا.. الجذور العمارة والتواصل) والذي يقام بالتعاون مع جمعية المعماريين المصريين، وذلك بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين.

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القاهرة .. يطلق المجلس القومي للمرأة حملة لطرق الأبواب بعنوان (بلدي أمانة) في جميع المحافظات ، لتوعية السيدات بكيفية المساهمة في المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر.

باريس.. يبدأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك زيارة إلى فرنسا، متوجها من نيويورك إلى باريس، لعقد مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

فيينا.. تنطلق الانتخابات البرلمانية المبكرة في النمسا بمشاركة 5ر6 مليون ناخب.