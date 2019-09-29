أخبار مصر | قبل افتتاحه ننشر التفاصيل الكاملة لأعمال ترميم قصر يوسف كمال بقنا

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على تفاصيل أعمال الترميم التي انتهت بقصر الأمير يوسف كمال في نجع حمادي بمحافظة قنا والتي تكلفت 10 ملايين جنيه، حيث تستعد وزارة الآثار لافتتاحه بعد ساعات والتي تمت على مراحل كشفها للفجر مصدر من داخل وزارة الآثار.

المرحلة الأولى تقوية الزخارف

وقال المصدر إن أعمال الترميم الدقيق في القصر شملت الأسقف حيث تمت تقوية القشور المزخرفة وتثبيتها باستخدام محلول من البريمال مع الماء بنسبة 4% مع التثبيت الحرارى فى بعض الأجزاء الضعيفة واستخدام الـ spatula الديجيتال.

وأكمل أنه تم إظهار الزخارف وتنظيفها باستخدام محلول من الـ Di methyl formamide مع الـ toloen بنسبة 1داى ميثيل إلى 2 طولوين باستخدام الاستيكات والقطن والضغط برفق لتنظيف وإظهار الزخارف المطموسة

وأشار المصدر إلى أن الأجزاء المفقودة تمت استكمالها باستخدام نشارة الخشب الناعمة مع الغراء ووضعها في الأماكن المفقودة باستخدام الفرر والأدوات المعدة لذلك، وكان من الممكن استخدام مواد صناعية مثل الميكروبالون ولكن فضلنا استخدام النشارة لان المايكرو بالون هش وضعيف

وفى النهاية تمت أعمال الرتوش باستخدام ماء اللون فى بعض المناطق المفقودة بعد استكمالها، وأكد المصدر أن عمليات الترميم تمت وفق أحدث المعايير العالمية.

وأوضح المصدر أن أعمال الترميم شملت أعمال الترميم التدعيم الإنشائي وتطوير مباني ومنشآت القصر والموقع العام له، وتم عمل ممرات داخل الحديقة والقصر، لتسهيل الزيارات والحفاظ عليه

وقصر الأمير يوسف كمال يعتبر أحد التحف الأثرية التي ترمها لنا عصر أسرة محمد علي بما يضمه من مقتنيات ومشغولات سواء خشبية أو زجاجية أو معدنية، فالقصر على سبيل المثال يضم محرابين غاية في الروعة، وهما خشب مذهب، وكذلك أسقف القصر تعتبر تحفة فنية بزخافها النباتية والهندسية والكتابية.

ويطل قصر الأمير يوسف كمال على النيل بطراز معماري متفرد غير مكرر بين قصور الأسرة العلوية، وسيصبح بعد افتتاحه غدًا بحضور وزير الآثار أحد معالم الجذب السياحي لمحافظة قنا.

مهندس القصر أنطونيو لاشياك