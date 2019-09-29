أخبار مصر | تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد

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وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.
وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-
ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
وكان وزير النقل، كامل الوزير، حضر مساء أمس، الاحتفال باليوم البحري العالمي والذي أقيم بقلعة قايتباي التاريخية بمدينة الإسكندرية، وهذا الاحتفال يتم سنويًا في جميع أنحاء العالم تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO.
وأكد أن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو "تمكين المرأة في المجال البحري" والذي يعد دليل واضح على إلتزام المجتمع العالمي بتطبيق أهداف التنمية المستدامة ويتفق هذا الشعار مع الهدف الخامس منها خاصة وأن تمكين المرأة يتلخص في إعطاء مزيد من القوة للمرأة.
جدير بالذكر أنه قد حضر الاحتفال باليوم البحري العالمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية وكل من رئيس قطاع النقل البحري ورؤساء الموانيء البحرية ورؤساء غرف الملاحة ولفيف من خبراء النقل البحري والتوكيلات الملاحية.