شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة: مصر حققت نجاحات في مجال إنتاج اللقاحات لحماية الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن القطاع الخاص هو عجلة التقدم للاقتصاد الوطني، من خلال التنسيق مع الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في مجال إنتاج اللقاحات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية.

وأضافت «محرز»، في كلمتها خلال المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية في مصر والشرق الأوسط والذي نظمته شركة ميفاك للقاحات البيطرية، بحضور 300 خبير في اللقاحات والإنتاج الحيواني والداجني ومسؤولي الطب البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE»، أن مصر حققت نجاحات في مجال إنتاج اللقاحات لحماية الثروة الحيوانية عبر عقود من السنوات، ولها ميزة نسبية في هذا القطاع، مشددة على أن شركة ميفاك ومعهد الامصال بالعباسية يمثلان شريكا النجاح في حماية الثروة الحيوانية من الاخطار التي تهددها وخاصة مرض الحمي القلاعية.

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن شركة «ميفاك» كانت شريكا أساسيا للدولة في توفير اللقاحات البيطرية اللازمة حملات التحصين لمكافحة مرض الحمي القلاعية والتي تتم 3 مرات سنويا، والتي ساهمت في توفير اللقاحات البيطرية لأي عترة مرضية، بكفاءة عالية، كما حدث مع العترة الأخيرة التي وصلت إلى البلاد من ليبيا المعروفة باسم SAT 2، مشيرة إلى أن معمل الرقابة على المستحضرات البيطرية واللقاحات أكد جودة هذه اللقاحات ومعايرتها بما يضمن كفاءة تداولها وصلاحيتها للاستخدام قبل طرحها للتداول في الأسواق وفقا للمعايير المعتمدة في هذا الشأن.

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

وكشفت «محرز» أهمية التوسع في إنتاج اللقاحات البيطرية اللازمة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك وتغيير النظم التقليدية في الإنتاج للتحول نحو الإنتاج المكثف بكميات وجرعات كبيرة من خلال التوسع الرأسي في إنتاج اللقاحات لتلبية إحتياجات الاستثمار في هذه القطاعات، مشيرة إلى أن الدولة اعتمدت خريطة للإستثمار من خلال تخصيص مساحات من الأراضي التابعة لهيئة التنمية الصناعية وفقا لاشتراطات الأمان الحيوي التي اعتمدتها وزارة الزراعة.

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

وشددت «محرز»، على أنه تم الانتهاء من 8 مشروعات للإنتاج الداجني ضمن الخريطة الاستثمارية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام والتي تتميز بأنها مصحوبة بموافقات الجهات الرسمية على التخصيص للنشاط الاستثماري في الدواجن ومقرونة بدراسة جدوى اقتصادية يتم متابعة تنفيذها بصفة دورية لضمان جدية هذه المشروعات.

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المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

وأوضحت نائب وزير الزراعة، ان هذه المشروعات سوف تكون وفقا لنظام حق الإنتفاع لمدة 30 عاما قابلة للتجديد في حالة استمرار المشروع، وسيتم إرسال نسخ من مواقع هذه المشروعات ومساحتها إلى مختلف مديريات الطب البيطري بالمحافظات ذات الظهير الصحراوي، ويتم تحديد الموقع والمساحة والبعد الوقائي وقواعد الأمان الحيوي وفقا لمعايير الخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج الحيواني والداجني بوزارة الزراعة، مشيرة إلى أن منظومة التصرف في هذه الأراضي بموجب مستحقات مالية بسيطة لتشجيع الإستثمار بأسعار تصل إلى 700 جنيها للفدان سنويا مع زيادة سنوية تصل إلى 10% سنويا كل 3 سنوات.

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أهمية توفير اللقاحات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية في مصر خاصة أن 80% من هذه الثروة لدي صغار المربين وهو ما يستوجب مراعاة الحالة المادية للبسطاء في إطار الدور الوطني لشركات إنتاج اللقاحات نظرا لمساهمة أسعار اللقاحات في تحديد تكلفة الإنتاج الحيواني من ناحية الارتفاع أو الانخفاض، فضلا عن دور اللقاحات في حماية صحة الإنسان من الامراض المشتركة التي تصيب الحيوانات حيث أن نسبة 80% من الامراض المشتركة تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

من جانبه، قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن استراتيجية الهيئة تعتمد على منع دخول أمراض جديدة إلى مصر من خلال تنظيم عملية الاستيراد بتشديد إجراءات دخول الحيوانات الحية من الخارج من خلال تطبيق قواعد تتعلق بأن تكون الحيوانات الواردة للبلاد وفقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وان تكون لأغراض الذبيح الفوري على الحدود وان يتم حجرها في محاجر معتمدة ويتم تحصينها لمدة معينة قبل ذبحها في مجازر حدودية معتمدة.

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

وأضاف محمود أن مرض الحمي القلاعية من الأمراض سريعة الانتشار ومن الأمراض الوبائية، وهو مرض يستوطن مصر، ويمثل تهديدا للأمن الغذائي لتأثيره على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تلجأ لتنفيذ الحملات القومية للتحصين لحماية الثروة الحيوانية وتكثيف الحملات بمعدل 3 مرات سنويا بإشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية للسيطرة على المرض.

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية

وأوضح رئيس «الخدمات البيطرية»، ان الحملة بدأت تؤتي ثمارها، وأصبح المرض «تحت السيطرة» حيث لا توجد حاليا حالات وبائية كما كانت تحدث قبل بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمي القلاعية، بفضل خطة وزارة الزراعة بالاستعانة باللقاحات المحلية ذات الكفاءة العالية سواء من إنتاج مصانع «ميفاك» أو مصنع الأمصال واللقاحات الحكومي بالعباسية.

وأشار إلى إنه يتم إستخدام 5 ملايين جرعة لقاح لمكافحة العترة الجديدة من الحمي القلاعية من الـ SAT 2 وضمان خلو التحصين من أية تلوث والتأكد من فعاليته من خلال معمل الرقابة على اللقاحات والمستحضرات البيطرية، مع استمرار عمليات التقصي للبحث عن المسببات المرضية التي تؤدي إلى انتشار المرض.

المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية