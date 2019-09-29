69%من القراء يتوقعون فضح غطاء الإخوان الخارجى بعد رفض المصريين فوضى الجماعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع فضح غطاء الإخوان الخارجى بعد رفض الشعب المصرى الاستجابة لفوضى الجماعة الإرهابية، توقع غالبية القراء فضح غطاء الإخوان الخارجى بعد رفض الشعب المصرى الاستجابة لفوضى الجماعة الإرهابية. وتوقع 69% من القراء فضح غطاء الإخوان الخارجى بعد رفض الشعب المصرى الاستجابة لفوضى الجماعة الإرهابية، بينما استبعد 31% من القراء فضح غطاء الإخوان الخارجى بعد رفض الشعب المصرى الاستجابة لفوضى الجماعة الإرهابية.



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