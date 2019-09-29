شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعامل قانون المرور الجديد مع السيارات والدراجات قبل ترخيصها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش فى البرلمان حظر على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعى التى تمر بالبلاد.

كما اشتمل القانون على عقوبات رادعة لمشترى الدراجات البخارية، ومنها إلزامه بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف..

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وأضاف المصدر، أن قانون المرور الجديد نص فى مواده على منع قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار الصالحة والمقررة لها وفقا لمواصفات القياسية، والوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة، وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة، وحظر ارتكاب أى فعل فاضح أو المساهمة فيه لمخالفة الآداب العامة فى المركبة، والسماح بركوب أشخاص أو تحميل دواب فى غير الأماكن المخصصة لها.

ولفت المصدر، إلى أن القانون حظر استعمال السيارة فى مواكب خاصة وتجمعات دون وجود تصريح من الجهات المختصة، وتركيب أجهزة تثبيت أو مصابيح للمركبة أو ملصقات أو معلقات على جسم السيارة، أو استخدام أجهزة تؤثر على الرادارات على طرق ويتم القبض عليه وعرضه على النيابة العامة، ومنع القانون نقل مواد وسلع وأدوات أو أشياء محظورة قانونيا تعرض حياة المواطنين للخطر.

وتابع المصدر، أن القانون الجديد حدد لإدارة المرور القواعد والاشتراطات اللازمة، لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها، وتكلفة مصاريف الاستخراج ولن يتم إعطاء الرخصة للسائق إلا فى حالة توافر كل الشروط، وفى حالة السير بالمركبة وارتكاب حادث مرورى بالطريق سيتم مضاعفة العقوبة فى حالة وقوع أى ضحايا أو مصابين، لأن معظم المواد مغلظة وستساهم فى الحد من الحوادث.