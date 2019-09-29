شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى تصادم سيارتين بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرون فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص، بمدخل كوبرى أسيوط العلوى، دائرة مركز الفتح بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص ووقوع وفيات ومصابين.

وبالانتقال والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين ملاكى وميكروباص، ونجم عن الحادث، مصرع "رائف موسى ذكرى 33 سنة مدرس، قائد السيارة الملاكى ومقيم بأبراج إسكان الشباب، وإصابة 11 آخرين من مستقلى الميكروباص.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الإيمان العام، وجاري رفع أثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.