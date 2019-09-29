شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية لتأمين لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز قوات الشرطة من تواجدها بمنطقة برج العرب، لتأمين اللقاء المرتقب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

وتؤمن أجهزة الأمن دخول وخروج اللاعبين مع تأمين طاقم التحكيم الذى يدير اللقاء، وتنشر قواتها بالمسارات والطرق المؤدية لملعب المباراة.

ويستعد فريق نادى الزمالك بقيادة مديره الفنى الصربى ميتشو إلى المواجهة الحاسمة فى مشوار الأبيض الأفريقى أمام جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية وسط اعتراضات من الجانب السنغالى للمطالبة بإقامتها السبت ورفض التأجيل 24 ساعة.

ويلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، ويحتاج الأبيض إلى الفوز بأى نتيجة مع الحفاظ على نظافة الشباك للتأهل إلى دور المجموعات، بعدما انتهى لقاء الذهاب بينهما بفوز الفريق السنغالى بهدفين مقابل هدف.