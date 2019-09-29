شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء عدة مشروعات بمدينة كفر شكر بالقليوبية خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد الحسينى، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، إنه على الرغم من أن مدينة كفر شكر والقرى التابعة لها هى أصغر بالمساحة من أى مركز بالمحافظة، إلا أنه يضم مجموعة من المشروعات التنموية التى تجرى منذ 10 أشهر حتى الآن بلغت تكلفتها مليار و500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للتطوير بكافة السبل الممكنة.

وأضاف "الحسينى" لـ"الخليج 365"، أنه من بين تلك المشروعات إنشاء كوبريين على طريق بنها المنصورة بنطاق المدينة ومنطقة أسنيت التابعة للمدينة بإجمالى تكلفة 404 ملايين جنيه، إلى جانب إنشاء محطة المياه المرشحة بالصفين لخدمة كل قرى المدينة بتكلفة تجاوزت الـ300 مليون جنيه، وإنشاء محطة المعالجة الرئيسية لمياه الصرف الصحى بعزبة قدى لخدمة 8 قرى تابعة للمركز بإجمالى تكلفة 180 مليون جنيه.

وتابع رئيس مدينة كفر شكر، أن من بين تلك المشروعات تطوير مستشفى كفر شكر المركزى بتكلفة 285 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء المركز الطبى الجديد بالمدينة بتكلفة 140 مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء 3 مدارس جديدة ودخلت الخدمة العام الجارى، إضافة إلى العمل على إنشاء 4 مدارس جديدة للانتهاء منها سريعًا، وأخير مشروعات إعادة رد الشىء لأصله بإعادة الرصف بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعى.