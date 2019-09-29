منظومة التأمين الصحى تكشف آليات تطبيق تقييم الخدمات بأجهزة الفيد باك ماشين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة المنتفعين بالخدمات بمحافظة بورسعيد بالحرص على تقييم الخدمات التى حصلوا عليها بعد انتهائهم من خلال أجهزة Feed Back Machine والتى يتم توفيرها لأول مرة داخل المستشفيات لتقسيم الأداء والتعرف على السلبيات والتحديات وتجاوزها . وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة إن أجهزة تقييم الخدمات الطبية التى يتلقاها المنتفعين تتبع إدارة رضا المنتفعين، وهذا فى إطار التحول الرقمى للمنظومة . وكشفت منظومة التأمين الصحى الشامل عن آليات قيام المريض بالخدمة حيث يتوجه المريض لجهاز "التقييم" بعد انتهاء زيارته للمنشأة لتقييم الخدمة التى حصل عليها من خلال المنظومة ونتائج كل تلك التقييمات يتم تجميعها الكترونيا فى قاعدة بيانات تطلع عليها إدارة المشروع لتكون أداة لتقييم معدلات الأداء وتقويمها فى حالة وجود أى قصور لضمان استمرار تقديم خدمة متميزة للمنتفع من منظومة التأمين الصحى الشامل.

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