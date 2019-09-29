شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث الاجتماعية يستعرض آليات رفع الوعى للمواطنين ومواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية غدا الاثنين، ندوة تحت عنوان "الوعى المجتمعى.. التحديات والفرص" لمناقشة أساليب رفع الوعى المجتمعى لدى المواطنين، من خلال الوقوف على أهم التحديات التى تواجه عملية رفع الوعى والفرص المتاحة والمحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور.

وسيعقد اللقاء بحضور وزيرة التضامن الاجتماعىّ ورئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلو وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والجهات والمؤسسات المعنية ونخبة من المفكرين والمثقفين والمهتمين بهذا المجال.

وكانت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية قد أكدت انه فى إطار إسهامات المركز واهتمامه الدائم بمشاكل وقضايا المجتمع المصرى والوقوف عليها ودراستها ووضع حلول لها، سيتم استعراض أساليب رفع الوعى المجتمعى لدى المواطنين خلال فعاليات الندوة، بحضور ممثلى الجهات والمؤسسات المعنية والمهتمين بالشأن العام من أجل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها بالتنسيق مع هذه المؤسسات فى إطار رفع الوعى المجتمعى لدى المواطنين.