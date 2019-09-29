شراء كراسات الشروط اليوم.. خطوات حجز فيلا بمارينا العلمين -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح بيع 46 فيلا نصف تشطيب بمركز مارينا العلمين السياحي، اليوم الأحد.

وينشر الخليج 365، صورا للفلات المطروحة للبيع والتصميمات والنماذج الخاصة بهم، وطريقة التقديم ونظم سداد بكل فيلا.

- يتم تصليم الفيلات نصف تشطيب بنموذجين (لابلاج 1، لابلاج 2).

- مساحات مبنى الفيلا 220 و 240 متر، بالإضافة إلى مساحة الأرض المُقام عليها الفيلا من 206 650 متر، بالمنطقة رقم 21 بمركز مارينا العلمين السياحي، بجهاز القرى السياحية.

- شروط الحجز تتمثل أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيًا مصرى الجنسية، ويمكن تخصيص فيلتين بحد أقصى للأسرة الواحدة.

- شراء كراسات الشروط يبدأ يوم 29 سبتمر.

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يتم سداد 5% من قيمة الفيلا والأرض المُقامة عليها بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى) يُرفق بطلب الشراء.

- يتضمن الطلب نسبة سداد المقدم والتي لا تقل عن 25% من إجمالي ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها.

- تستكمل نسبة السداد المدونة بطلب الشراء، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية – 0.5 % مجلس أمناء) من قيمة الفيلا والأرض المقامة عليها بشيك (مقبول الدفع أو مصرفى) باسم الجهاز خلال مدة أقصاها 30 يومًا من إخطار العميل بالموافقة على التخصيص.

- في حالة التزاحم على فيلا واحدة، تكون الأولوية لمن يُسدد ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها كاملًا دفعة واحدة بشيك معتمد، أو من يُسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن.

- وفي حالة التزاحم للسداد بالكامل تتم المفاضلة طبقًا لأعلى سعر يقدم منهم.

- لا يتم تسليم الفيلا والأرض المقامة عليها إلا بعد استكمال سداد ما لا يقل عن 50% من قيمتها.

يتم سداد باقي ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها (إن وجد) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الموافقة على البيع.