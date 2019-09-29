اليوم .. الهجرة تنظم ورشة لتبادل الخبرات في مجال قضايا العمالة المغتربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365
تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد، في قاعة نفرتيتي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، فعاليات تكريم أسماء وزراء الهجرة السابقين.
وذلك في إطار احتفال وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بمرور 4 أعوام على عودتها، ويعقب ذلك حضور ورشة عمل بالتعاون مع الجانب الفلبيني حول الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال قضايا الهجرة والعمالة المغتربة في الخارج.
وقامت الوزارة على مدار الأربع سنوات الماضية بالعديد من الإنجازات الخارجية والداخلية وحل مشكلات أبناء الجالية المصرية في الخارج والتواصل معهم والاستماع إلى أفكارهم ومطالبهم.
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