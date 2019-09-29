اليوم .. "النيل الأهلية" تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مشروعات استكمال المنظومة الأكاديمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365

تعقد جامعة النيل الأهلية، اليوم الأحد بالمقر الرئيسي للجامعة بالشيخ زايد، مؤتمرا صحفيا موسعا للإعلان عن طرح فرصتين استثماريتين لتشييد وتطوير وتسويق وتشغيل وصيانة مجمع سكني وآخر رياضي تابعان للجامعة، وذلك في إطار اهتمام الجامعة باستكمال منظومة البنية التعليمية والأكاديمية بالجامعة، كذلك الإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 ، وما هو الجديد الذي ستقدمه جامعة النيل للمجتمع المصري، والإعلان عن شراكات الجامعة مع الجامعات الاخرى وآخر أخبار العملية التعليمة لأول جامعة أهلية في القرن الــ 21 .

من جانبه، قال الدكتور طارق خليل، إن جامعة النيل تؤمن بضرورة إشراك المستثمرين والمطورين سواء داخل مصر أو خارجها في خطط الجامعة وبرامجها التنموية لإدارة وتطوير الأصول المملوكة لها، على النحو الذي يحقق أفضل النتائج لصالح الجامعة والطلاب والمجتمع المحيط بالجامعة، و الهدف من إقامة المجمع السكني والرياضي يتمثل في خدمة طلاب وأساتذة ومنتسبي الجامعة، علاوة على استكمال خطط وبرامج التنمية للأصول المملوكة للجامعة وتعظيم العائد منها، والجامعة ترحب بأي تعاون علمي وخدمي مع أي جهة، خاصة وأنها أنشئت على أساس فكرة أن حضارة الشعوب والقوة الاقتصادية والمستوى المعيشى، جميعها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.