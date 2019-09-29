اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تفاصيل النظام الجديد الموحد للبعثات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365 يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمر صحفيا الأحد المقبل، للحديث عن النظام الجديد الموحد للإعلان عن البعثات، وخطة التطوير الشامل لمنظومة البعثات.

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