​اليوم.. وزير التموين يفتتح 3 مراكز خدمة مواطنين بالقاهرة والقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد عدد من مراكز خدمة المواطنين، في قليوب وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ومدينه نصر بمحافظة القاهرة، وذلك في تمام الساعة التاسعه صباحًا.

يذكر أن وزير التموين، افتتح الأسبوع الماضي 4 مراكز خدمة مواطنين بمحافظة الجيزة، وأكد الوزير أنه سيتم الانتهاء من ميكنة جميع المكاتب على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات.