اليوم .. حفل تدشين مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

تنظم مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، اليوم الأحد، حفل تدشين المؤسسة، فى السابعة مساءً، وذلك بمقر المؤسسة.

وتهتم المؤسسة بجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، كما أنها قادرة على تنمية إنسانيته.

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كما أن هذه المؤسسة ستكون مستقلة تماما سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وأن توجهاتها لن تحيد عن التوجهات الوطنية الثقافية الخالصة، كما ستحاول خلق مجال جذاب للشباب كما ستحاول الإسهام فى دعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة.

كانت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون قد اختارت أن يكون مقرها فى حى الزمالك الذى يعتبر عاصمة الفنون فى مصر، وهو ذات المقر الذى سيتضمن المتحف الخاص بالفنان والذى يضم العديد من لوحات الفنان الكبير فاروق حسنى كما سيضم العديد من مقتنياته سواء من اللوحات أو من التماثيل المصرية والعالمية.

جدير بالذكر أن الفنان الكبير فاروق حسنى، كان من المسئولين الثقافيين حماسة للمشاريع الشبابية المبدعة أثناء توليه مسئولية وزارة الثقافة، وفى هذا الصدد أنشأ صالون الشباب للفن التشكيلى، كما قام بإنشاء مركز الإبداع الذى تخرج فيه الكثير من نجوم الجيل الحالى، وعمل على إطلاق العديد من المهرجانات الثقافية مثل مهرجان الرقص الحديث، والمسرح التجريبى، وسمبوزيوم أسوان، وغيرها من المشاريع الثقافية التى احدثت نقلة نوعية فى الثقافة المصرية.