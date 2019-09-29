اليوم .. "القومي للمرأة" يطلق حملة "بلدي أمانة" بجميع محافظات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365

يطلق المجلس القومي للمرأة بدءاً من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام حملة لطرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة" على مستوى جميع محافظات مصر.

وتستهدف الحمله توعية السيدات المصريات في كافة المواقع بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، بالإضافة إلى توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن فروع المجلس سوف تستعين بالرائدات الريفيات والواعظات والراهبات وأعضاء الفروع للنزول إلى السيدات في القري والنجوع بجميع المحافظات وطرق أبوابهن وتوعيتهن وجها لوجه بكيفية لعب دور فعال في بناء وطنهم في هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر وكذلك توعيتهم بالمخاطر الخارجية والداخلية التي تهدد أمن وسلامة مصر والمصريين والمصريات.

وأوضحت أن الهدف من الحملة التوعية بحقيقة ما يحدث علي أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات، بالاضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الازمات وإشاعة الفوضي في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية وطننا الحبيب ضد كل من يسعي لهدم كيانه واستقراره.