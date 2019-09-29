شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالى تعلن تفاصيل النظام الموحد الجديد للبعثات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد؛ لإعلان تفاصيل النظام الموحد الجديد للإعلان عن البعثات، وخطة التطوير الشامل لمنظومة البعثات، بمقر الوزارة بشارع قصر العينى.

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذا النظام الموحد للإعلان عن البعثات يساهم بشكل كبير فى ضبط منظومة البعثات والتقدم لها من قبل أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات المصرية، وكذلك يدعم التنافسية بين الباحثين فى مختلف الجامعات والمراكز البحثية للحصول على هذه البعثات.

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وأشارت وزارة التعليم العالى، إلى أن هذا النظام الجديد يحقق العدالة فيما يخص تقدم الباحثين للمنح والبعثات التى توفرها الدولة المصرية من خلال إدارة البعثات بوازرة التعليم العالى.