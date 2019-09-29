250 ألف جنيه عقوبة مخالفة الصحفيين والإعلاميين لميثاق الشرف الإعلامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة مخالفة الصحفيين والإعلاميين لميثاق الشرف الإعلامى المعد من قبل نقابتهم.
ونصت المادة 23 من اللائحة، على أنه تعد مخالفة ميثاق الشرف المهنى، ميثاق الشرف الصحفى، ميثاق الشرف الإعلامى أو المعايير التى يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الأعراف المكتوبة الأكواد أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو لترصد جهة أو شخص ما بسوء نية، مخالفة تقتضى توقيع أحد الجزاءات الآتية: لفت النظر، الإنذار، أداء مبلغ مالى لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
وجاء من ضمن العقوبات منع النشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة وحجب الموقع الإلكترونى لفترة محددة أو بصفة دائمة، وحجب الموقع الإلكترونى الشخصى الذى يزيد عدد متابعيه عن خمسة آلاف متابع.
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